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Происшествия

Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове

23 июля 2025 19:30  [113] Происшествия
Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Бывший курсант военного вуза выплатил почти миллион рублей за обучение после того, как судебные приставы пригрозили изъятием его автомобиля. 

Как сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области, во время совместного рейда с Госавтоинспекцией в Кстове остановили автомобиль Kia Rio за рулем которого находился 27-летний должник. Ранее суд обязал его вернуть 928 тысяч рублей, потраченных из федерального бюджета на его военную и специальную подготовку. Мужчина был отчислен из университета из-за отказа продолжать обучение.

Судебный пристав арестовал транспортное средство и предупредил, что в случае неуплаты долга в течение 10 дней автомобиль будет продан для возмещения задолженности.

Столкнувшись с угрозой потери машины, гражданин полностью погасил долг, а также оплатил исполнительский сбор в размере 65 тысяч рублей.

После этого все аресты и ограничения, наложенные на имущество должника, были сняты.

Ранее сообщалось, что выксунец погасил 5 млн рублей долга после вмешательства приставов.

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Теги:
Долги Кстово ФССП
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