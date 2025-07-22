Монтажник получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове Происшествия

Специалист по монтажу кабеля получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

Отмечается, что несчастный случай произошел 22 июля. 36-летний сотрудник ООО "Кабельное Телевидение Вашей Семьи" находился на приставной лестнице на высоте около 4 метров и удерживал часть кабеля. В это время по дороге проезжал легковой автомобиль, который зацепил лежащий на земле кабель. В результате мужчина был резко дернут вниз и упал с лестницы.

Пострадавший получил множественные травмы, включая переломы рук, повреждение позвоночника и ребер. Также у него диагностирован травматический шок. Сейчас он находится в Починковской центральной районной больнице.

Руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что травмы работника квалифицируются как тяжелые. В настоящее время ожидается официальное медицинское заключение о степени их тяжести.

Ранее сообщалось, что трудовая инспекция оштрафовала ООО "Автобан-Мост" после гибели рабочего в Нижегородской области.