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Происшествия

Монтажник получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове

23 июля 2025 15:40  [203] Происшествия
Монтажник получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове

Специалист по монтажу кабеля получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области. 

Отмечается, что несчастный случай произошел 22 июля. 36-летний сотрудник ООО "Кабельное Телевидение Вашей Семьи" находился на приставной лестнице на высоте около 4 метров и удерживал часть кабеля. В это время по дороге проезжал легковой автомобиль, который зацепил лежащий на земле кабель. В результате мужчина был резко дернут вниз и упал с лестницы.

Пострадавший получил множественные травмы, включая переломы рук, повреждение позвоночника и ребер. Также у него диагностирован травматический шок. Сейчас он находится в Починковской центральной районной больнице.

Руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что травмы работника квалифицируются как тяжелые. В настоящее время ожидается официальное медицинское заключение о степени их тяжести.

Ранее сообщалось, что трудовая инспекция оштрафовала ООО "Автобан-Мост" после гибели рабочего в Нижегородской области. 

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Теги:
Госинспекция труда Лукоянов Травма
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