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Происшествия

Бывшего замдиректора нижегородского фонда капремонта подозревают в мошенничестве

23 июля 2025 16:10  [135] Происшествия
Бывшего замдиректора нижегородской стройорганизации подозревают мошенничестве

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора организации, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Женщину обвиняют в мошенничестве, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. 

По данным следствия, в 2023 году обвиняемая трудоустроила свою дочь на должность ведущего экономиста, но та фактически не исполняла трудовые обязанности и до ноября 2024 года числилась в штате организации.

Используя свое служебное положение, фигурантка указывала сотрудникам кадрового отдела и бухгалтерии вносить ложные сведения в графики рабочего времени. На основании этих фиктивных документов ее дочери регулярно начислялась заработная плата.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 620 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, материалы которой стали основанием для возбуждения уголовного дела. Преступную схему пресекли следователи СК России при содействии УФСБ по Нижегородской области.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные действия продолжаются. Ведется работа по сбору и закреплению доказательств.

Ранее сообщалось, что нижегородского бизнесмена наказали за обман полиции при ремонте катеров.

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Теги:
Мошенничество СК РФ
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