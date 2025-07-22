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Спорт

Ледовую арену на Стрелке достроят до конца года

23 июля 2025 17:20  [78] Спорт
Ледовую арену на Стрелке достроят до конца года

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры. Ключевым объектом 2025 года станет завершение строительства Ледовой арены на Стрелке, сообщает ИА "Время Н".

На данный момент на объекте ведутся финальные отделочные работы. Ввод арены в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

По данным регионального минспорта, уже запланирована установка десяти модульных лыжных баз, строительство восьми малых площадок для сдачи норм ГТО, а также запуск умной спортивной площадки в Дзержинске.

Кроме того, в поселке Вознесенское модернизируют футбольное поле. Параллельно ведутся ремонтные работы на стадионе "Динамо" в Нижнем Новгороде, а также на ледовых аренах спортивных школ "Кварц" на Бору и "Мотор" в Заволжье. Все эти объекты планируется обновить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что новой Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес. 

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Теги:
Строительство Хоккей
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