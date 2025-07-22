СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 июля 2025 20:45  [42] Экс-глава Шахуньи предстанет перед судом из-за нарушения прав сирот
24 июля 2025 20:00  [114] 27 тонн некачественного молока изъяли в Нижегородской области
24 июля 2025 18:00  [173] Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов
24 июля 2025 12:50  [241] Желание быстро заработать лишило заволжанку почти 2,5 млн рублей
24 июля 2025 10:55  [264] Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа
24 июля 2025 10:13  [373] Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова
24 июля 2025 09:45  [348] Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку
24 июля 2025 09:20  [271] Мужчина погиб при купании в Сортировочном озере Нижнего Новгорода
23 июля 2025 19:30  [385] Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове
23 июля 2025 18:00  [512] Смертельное ДТП на трассе М-7 в Воротынском округе закончилось уголовным делом
Происшествия

27 тонн некачественного молока изъяли в Нижегородской области

24 июля 2025 20:00  [114] Происшествия
27 тонн некачественного молока изъяли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

2560 образцов молока и молочных продуктов исследовали специалисты за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Результаты показали, что 3,6% образцов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Ещё в 4,2% случаев были выявлены отклонения по физико-химическим характеристикам. В 1% проб обнаружено превышение допустимого уровня содержания антибиотиков.

При этом ГМО и радиоактивные вещества в продукции не найдены.

Кроме лабораторных исследований, в ходе проверок выявили и другие нарушения: неправильные условия хранения, реализация просроченной молочной продукции, а также продажа товаров, не соответствующих установленным стандартам.

По итогам контрольных мероприятий из оборота изъяли 26 партий некачественной продукции — это более 27 тонн молока и молочных изделий.

Все ответственные лица привлечены к административной ответственности. Управление продолжает следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что с прилавков Нижегородской области убрали более 155 килограммов опасного мяса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
молоко проверки Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
18 июля 2025 14:00  [632] Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего
14 июля 2025 20:00  [660] 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области
11 июля 2025 11:39  [900] Зараженные вредителем нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных