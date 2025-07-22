27 тонн некачественного молока изъяли в Нижегородской области

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2560 образцов молока и молочных продуктов исследовали специалисты за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Результаты показали, что 3,6% образцов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Ещё в 4,2% случаев были выявлены отклонения по физико-химическим характеристикам. В 1% проб обнаружено превышение допустимого уровня содержания антибиотиков.
При этом ГМО и радиоактивные вещества в продукции не найдены.
Кроме лабораторных исследований, в ходе проверок выявили и другие нарушения: неправильные условия хранения, реализация просроченной молочной продукции, а также продажа товаров, не соответствующих установленным стандартам.
По итогам контрольных мероприятий из оборота изъяли 26 партий некачественной продукции — это более 27 тонн молока и молочных изделий.
Все ответственные лица привлечены к административной ответственности. Управление продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что с прилавков Нижегородской области убрали более 155 килограммов опасного мяса.
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