Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку

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Уроженец Нижнего Новгорода, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан за взятки, сообщает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, Егорова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено дело.
Отмечается, что по месту жительства подозреваемого уже проводят обыски.
Максим Егоров в конце 90-х и начале 2000-х работал в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода и в "Нижновэнерго".
4 ноября 2024 года указом главы государства Егоров был освобождён от должности главы Тамбовской области.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова. Напомним также, что экс-главу Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева приговорили к 8 годам колонии за взятки.
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