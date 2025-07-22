Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку Происшествия

Фото: t.me/egorovmb

Уроженец Нижнего Новгорода, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан за взятки, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, Егорова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено дело.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого уже проводят обыски.

Максим Егоров в конце 90-х и начале 2000-х работал в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода и в "Нижновэнерго".

4 ноября 2024 года указом главы государства Егоров был освобождён от должности главы Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова. Напомним также, что экс-главу Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева приговорили к 8 годам колонии за взятки.