Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область 24 июля

Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область и Нижний Новгород 24 июля. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Осадки, по информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ожидаются как в течение дня, так и в вечернее время.
В ЦУКС предупреждают, что из-за сильных дождей возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций.
Возможны локальные подтопления, вызванные засорением ливневых стоков и сбоем в работе дренажных систем. Также не исключены затопления низин, дорог, мостов, опор линий электропередачи, объектов связи и сельхозугодий.
Ухудшение погодных условий может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, затруднениям в работе транспорта, нарушениям в системе ЖКХ, а также к оползням и склоновым смывам.
Напомним, в прошлый раз сильный дождь в Нижнем Новгороде 22 июля привел к затоплению некоторых улиц.
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