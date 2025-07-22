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Общество

Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область 24 июля

24 июля 2025 14:02  [159] Общество
Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область 24 июля

Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область и Нижний Новгород 24 июля. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Осадки, по информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ожидаются как в течение дня, так и в вечернее время.

В ЦУКС предупреждают, что из-за сильных дождей возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций.

Возможны локальные подтопления, вызванные засорением ливневых стоков и сбоем в работе дренажных систем. Также не исключены затопления низин, дорог, мостов, опор линий электропередачи, объектов связи и сельхозугодий.  

Ухудшение погодных условий может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, затруднениям в работе транспорта, нарушениям в системе ЖКХ, а также к оползням и склоновым смывам.

Напомним, в прошлый раз сильный дождь в Нижнем Новгороде 22 июля привел к затоплению некоторых улиц. 

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Теги:
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