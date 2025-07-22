Автобусные поездки между Нижним Новгородом и Бором подорожают с 1 августа Общество

С 1 августа изменится стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах, соединяющих Нижний Новгород и Бор. Об этом сообщается в телеграм-канале местной администрации.

Повышение цен коснётся шести направлений, которые обслуживает АО "Борское ПАП". В их числе маршруты № 222т, 229, 236, 237, 237а и 245.

Как пояснили в администрации, окончательная стоимость билета будет зависеть от тарифной зоны. Поездка в пределах Бора или Нижнего Новгорода обойдётся в 40 рублей. Стоимость междугородних рейсов увеличится и составит от 95 до 120 рублей в зависимости от расстояния.

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички из Нижнего Новгорода до Моховых гор (Бор) продолжат курсировать до 1 ноября. Добавим, что с 15 июля выросла стоимость разовой поездки на канатной дороге Нижний Новгород - Бор со 120 до 150 рублей.