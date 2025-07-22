Ремонт дорог на Нижегородской станции аэрации оценили в 188 млн рублей Экономика

Фото: Полина Зубова

АО "Нижегородский водоканал" объявило конкурс на проведение работ по обустройству дорог и тротуаров на территории станции аэрации после её реконструкции.

Согласно данным, размещённым на портале государственных закупок, стартовая цена контракта составляет 187,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительных мероприятий в рамках утверждённого технического задания.

Работы будут включать разработку и согласование проекта, выполнение строительно-монтажных операций, ввод объекта в эксплуатацию, а также — при необходимости — реализацию дополнительных мероприятий.

Завершённым проект будет считаться только после передачи заказчику полного пакета исполнительной документации и официального ввода объекта в эксплуатацию, подтверждённого актом технической готовности.

Общая площадь проектируемых автодорог составит 4927 квадратных метров, а тротуаров — 1712 квадратных метров.

Победителя открытого конкурса планируется определить 5 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что первая очередь реконструкции Нижегородской станции аэрации пракически завершена. На данный момент готовность объекта составляет более 96%. Как выглядит сегодня объект, можно прочитать в нашем материале.