Ремонт дорог на Нижегородской станции аэрации оценили в 188 млн рублей

Фото:
АО "Нижегородский водоканал" объявило конкурс на проведение работ по обустройству дорог и тротуаров на территории станции аэрации после её реконструкции.
Согласно данным, размещённым на портале государственных закупок, стартовая цена контракта составляет 187,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительных мероприятий в рамках утверждённого технического задания.
Работы будут включать разработку и согласование проекта, выполнение строительно-монтажных операций, ввод объекта в эксплуатацию, а также — при необходимости — реализацию дополнительных мероприятий.
Завершённым проект будет считаться только после передачи заказчику полного пакета исполнительной документации и официального ввода объекта в эксплуатацию, подтверждённого актом технической готовности.
Общая площадь проектируемых автодорог составит 4927 квадратных метров, а тротуаров — 1712 квадратных метров.
Победителя открытого конкурса планируется определить 5 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что первая очередь реконструкции Нижегородской станции аэрации пракически завершена. На данный момент готовность объекта составляет более 96%. Как выглядит сегодня объект, можно прочитать в нашем материале.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+