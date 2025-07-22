"Пари НН" усилился футболистами из сборных Нигерии и Панамы

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Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" подписал контракты сразу с двумя иностранцами.
23 июля в социальных сетях команда объявила, что достигла договоренности с ФК "Краснодар" об аренде нападающего Олакунле Олусегуна.
23-летний футболист является игроком сборной Нигерии. В составе "Краснодара" Олусегун становился чемпионом и вице-чемпионом России. Соглашение действует до конца текущего сезона.
Еще одним новичком "Пари НН" стал 23-летний защитник Эдгардо Фаринья.
В прошлом сезоне Фаринья провел 17 матчей за подмосковные "Химки", отметившись тремя забитыми мячами. До переезда в Россию он играл за панамские клубы, а также стал чемпионом Гватемалы в составе "Мунисипаля", где выступал на правах аренды.
Фаринья регулярно вызывается в сборную Панамы, за которую уже провел 15 матчей. Контракт рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что полузащитник Мамаду Майга назначен новым капитаном футбольного клуба "Пари НН".
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