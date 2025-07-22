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Экономика

Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю

24 июля 2025 18:25  [134] Экономика
Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю

Горьковский автозавод с августа 2025 года временно переходит на режим четырехдневной рабочей недели. Это решение связано с резким снижением объемов продаж на рынке коммерческого транспорта, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе предприятия.

С 21 июля по 3 августа сотрудники ГАЗа находятся в ежегодном корпоративном отпуске с сохранением полного заработка. В этот период на предприятии продолжаются работы по модернизации: идет сервисное обслуживание оборудования, а также монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном цехах.

После завершения отпуска завод перейдет на сокращенный график работы. По словам представителей предприятия, такая мера позволит сохранить рабочие места, адаптировать производственные мощности под текущие рыночные реалии и обеспечить равномерную загрузку цехов.

Как уточнили в пресс-службе, падение спроса на коммерческий транспорт связано с высокой ключевой ставкой Центробанка и ограниченным доступом к финансовым инструментам для покупки автомобилей. 

На фоне этих изменений с начала года на предприятии идет оптимизация затрат. При этом все социальные гарантии и льготы для работников сохраняются в полном объеме.

Работники завода уже уведомлены о том, что четырехдневный график может быть продлен. С сентября режим работы будет устанавливаться ежемесячно в зависимости от ситуации на рынке. В случае улучшения экономических условий предприятие вернется к прежнему пятидневному режиму.

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Теги:
Автомобили ГАЗ Завод
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