Роструд расследует травмирование буфетчика нижегородской детской больницы Происшествия

Сотрудник столовой хирургического отделения ГБУЗ НО "НОДКБ" получил серьезные травмы в результате несчастного случая. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.

Днем 16 июля 50-летний буфетчик, закончив убирать посуду со столов, внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина потерял равновесие и упал на спину прямо у входа в столовую.

Его обнаружили сотрудники отделения, которые сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, по факту случившегося начато расследование. Ушибы и гематомы, полученные буфетчиком, официально признаны тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что специалист по монтажу кабеля получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове.