Транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской

В Нижнем Новгороде с 25 июля вводятся частичные ограничения движения транспорта по улице Ошарской. Об этом соббщает ЦОДД.
Причина введения - переустройство трамвайных путей.
Ограничение затронет участок от улицы Генкиной до улицы Республиканской и будет действовать до завершения ремонтных работ.
Для автомобилистов предусмотрены маршруты объезда по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что с 21 июля стартует реконструкция трамвайных путей на улице Ошарской от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+