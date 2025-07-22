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Общество

Транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской

25 июля 2025 10:12  [96] Общество
Транспортные ограничения введены на Ошарской из-за ремонта трамвайных путей

В Нижнем Новгороде с 25 июля вводятся частичные ограничения движения транспорта по улице Ошарской. Об этом соббщает ЦОДД.

Причина введения - переустройство трамвайных путей. 

Ограничение затронет участок от улицы Генкиной до улицы Республиканской и будет действовать до завершения ремонтных работ.

Для автомобилистов предусмотрены маршруты объезда по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 21 июля стартует реконструкция трамвайных путей на улице Ошарской от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспортные ограничения
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