Транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской Общество

В Нижнем Новгороде с 25 июля вводятся частичные ограничения движения транспорта по улице Ошарской. Об этом соббщает ЦОДД.

Причина введения - переустройство трамвайных путей.

Ограничение затронет участок от улицы Генкиной до улицы Республиканской и будет действовать до завершения ремонтных работ.

Для автомобилистов предусмотрены маршруты объезда по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 21 июля стартует реконструкция трамвайных путей на улице Ошарской от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.