СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июля 2025 13:15  [108] Двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске
25 июля 2025 12:37  [126] Мошенники выманили у нижегородской пенсионерки полмиллиона рублей
25 июля 2025 12:05  [127] Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам
25 июля 2025 11:43  [151] Инцидент на нижегородском производстве обернулся ампутацией кисти оператора
25 июля 2025 11:18  [174] 9 пьяных водителей задержали во время ночного рейда в Нижнем Новгороде
25 июля 2025 09:45  [180] Роструд расследует травмирование буфетчика нижегородской детской больницы
24 июля 2025 20:45  [334] Экс-глава Шахуньи предстанет перед судом из-за нарушения прав сирот
24 июля 2025 20:00  [308] 27 тонн некачественного молока изъяли в Нижегородской области
24 июля 2025 18:00  [300] Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов
24 июля 2025 12:50  [359] Желание быстро заработать лишило заволжанку почти 2,5 млн рублей
Происшествия

Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам

25 июля 2025 12:05  [127] Происшествия
Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области признан виновным в организации незаконного оборота средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в 2024 году в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали с поличным при попытке приобрести за деньги четыре запала к ручным гранатам.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил и расследовал уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Дивеевский межрайонный суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность агента Службы безопасности Украины, действовавшего на территории Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Боеприпасы Оружие ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 13:23  [890] Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории
02 июля 2025 16:12  [896] ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за госизмену (видео)
27 мая 2025 10:58  [952] ФСБ заявила о задержании двух экс-чиновников из Дзержинска (видео)
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных