Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области признан виновным в организации незаконного оборота средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в 2024 году в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали с поличным при попытке приобрести за деньги четыре запала к ручным гранатам.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил и расследовал уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Дивеевский межрайонный суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность агента Службы безопасности Украины, действовавшего на территории Нижегородской области.