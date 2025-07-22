Нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам

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Житель Нижегородской области признан виновным в организации незаконного оборота средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, в 2024 году в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали с поличным при попытке приобрести за деньги четыре запала к ручным гранатам.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил и расследовал уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Дивеевский межрайонный суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность агента Службы безопасности Украины, действовавшего на территории Нижегородской области.
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