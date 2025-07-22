9 пьяных водителей задержали во время ночного рейда в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области подвели итоги масштабного профилактического мероприятия "Ночь", направленного на снижение аварийности и повышение дисциплины среди водителей.

Операция охватила улицы Нижнего Новгорода и проводилось в ночное время.

В ходе операции было составлено 155 административных протоколов.

Девять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, восемь человек были доставлены в территориальные отделы полиции. Один из них привлечен к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде.

Как отмечают в Госавтоинспекции, подобные мероприятия играют важную роль в профилактике ДТП и служат напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Положительные результаты рейда стали основанием для принятия решения о регулярном проведении подобных операций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области выявлено 6 415 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.