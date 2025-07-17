В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 июля 2025 12:25  [63] Четыре нижегородца погибли при падении авто в Пьяну
18 июля 2025 12:15  [61] Поездка нижегородца с поддельными правами закончилась уголовным делом
18 июля 2025 11:12  [134] Нижегородец улетел на "шестёрке" в Оку во время съёмок видеоролика
18 июля 2025 11:03  [131] Почти 80 авто и мотоциклов угнали в Нижегородской области с начала года
18 июля 2025 09:15  [174] Женщина утонула в Волге около Лыскова
18 июля 2025 07:35  [341] Украинский беспилотник сбили ночью в Нижегородской области
17 июля 2025 17:24  [295] Электросамокат влетел в авто на Автозаводе: подросток попал в больницу
17 июля 2025 17:05  [295] Бастрыкин изучит дело о вымогательстве подростков в Выксе
17 июля 2025 16:07  [331] СК задержал подростков, напавших на мужчину в Дзержинске
17 июля 2025 15:50  [348] Госинспекция труда заинтересовалась смертельным ДТП в Воротынском районе
Происшествия

Поездка нижегородца с поддельными правами закончилась уголовным делом

18 июля 2025 12:15  [61] Происшествия
Поездка нижегородца с поддельными правами закончилась уголовным делом

Фото: Александр Воложанин

В Канавинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой находился 32-летний нижегородец. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, предъявленного мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, документ изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что удостоверение является поддельным.

По данному факту следователем отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — подделка или оборот официальных документов. Нарушителю, ранее не имевшему судимостей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль нарушителя отправлен на спецстоянку.

В полиции напомнили, что за изготовление и использование фальшивых документов предусмотрена ответственность — от штрафов и исправительных работ до лишения свободы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что ГАИ могут дать полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили ГАИ ГИБДД
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2025 13:30  [759] Почти 6 тысяч нетрезвых водителей выявили в Нижегородской области с начала года
01 июля 2025 16:36  [769] Назван лидирующий по числу смертельных ДТП район Нижнего Новгорода
01 июля 2025 14:29  [723] 28 человек погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных