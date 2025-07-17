Поездка нижегородца с поддельными правами закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Канавинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой находился 32-летний нижегородец. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, предъявленного мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, документ изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что удостоверение является поддельным.

По данному факту следователем отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — подделка или оборот официальных документов. Нарушителю, ранее не имевшему судимостей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль нарушителя отправлен на спецстоянку.

В полиции напомнили, что за изготовление и использование фальшивых документов предусмотрена ответственность — от штрафов и исправительных работ до лишения свободы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что ГАИ могут дать полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям.