Инцидент на нижегородском производстве обернулся ампутацией кисти оператора Происшествия

Оператор ООО "ФИРМА РАБИШ" лишился кисти из-за несчастного случая во время работы. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Известно, что днем 22 июля оператор торцовочного станка получил тяжелую травму во время распиловки деревянных брусков. Инцидент произошел на участке торцовочной линии в цеху по переработке древесины. В результате происшествия работник лишился кисти руки, была зафиксирована травматическая ампутация.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, начато официальное расследование обстоятельств случившегося. Травма квалифицирована как тяжелая.

Ранее сообщалось, что буфетчику столовой хирургического отделения ГБУЗ НО "НОДКБ" стало плохо на рабочем месте, в результате чего он получил травмы.