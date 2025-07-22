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Происшествия

Инцидент на нижегородском производстве обернулся ампутацией кисти оператора

25 июля 2025 11:43  [52] Происшествия
Инцидент на нижегородском производстве обернулся ампутацией кисти оператора

Оператор ООО "ФИРМА РАБИШ" лишился кисти из-за несчастного случая во время работы. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области. 

Известно, что днем 22 июля оператор торцовочного станка получил тяжелую травму во время распиловки деревянных брусков. Инцидент произошел на участке торцовочной линии в цеху по переработке древесины. В результате происшествия работник лишился кисти руки, была зафиксирована травматическая ампутация.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, начато официальное расследование обстоятельств случившегося. Травма квалифицирована как тяжелая.

Ранее сообщалось, что буфетчику столовой хирургического отделения ГБУЗ НО "НОДКБ" стало плохо на рабочем месте, в результате чего он получил травмы.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Травма
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