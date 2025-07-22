Мошенники выманили у нижегородской пенсионерки полмиллиона рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 76-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом сотрудников полиции и телекоммуникационной компании выманили у неё полмиллиона рублей.

Как сообщили в Управлении МВД России по Нижнему Новгороду, неизвестные позвонили пожилой женщине на стационарный телефон. Сначала они представились работниками связи, затем — полицейскими. Под предлогом отмены подозрительной банковской операции и необходимости декларировать сбережения, злоумышленники убедили нижегородку собрать все свои деньги.

Поверив мошенникам, пенсионерка положила 500 тысяч рублей в коробку из-под обуви и передала их курьеру, оставив пакет на пассажирском сиденье автомобиля, подъехавшего к её дому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество". Расследование продолжается, полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают: при получении звонков от незнакомцев, особенно если речь идёт о якобы несанкционированных списаниях со счёта, необходимо самостоятельно связаться с банком и уточнить информацию. Не стоит сообщать посторонним данные о банковских картах, счетах и ценностях. В случае подозрительных звонков рекомендуется немедленно завершить разговор и ни в коем случае не выполнять инструкции неизвестных лиц. Если же мошенники достигли своей цели, следует как можно скорее обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось, что 21-летняя заволжанка отдала интернет-мошенникам почти 2,5 миллиона рублей в попытке заработать на якобы безопасных инвестициях.