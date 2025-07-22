Двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске Происшествия

Фото: телеграм-канал "Автоновости Нижний Новгород"

В Дзержинске произошёл наезд на двух подростков, передвигавшихся вдвоём на одном электросамокате. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликована в телеграм-канале "Автоновости Нижний Новгород".

По словам очевидцев, один из пострадавших получил рану колена, которую пришлось зашивать на месте. Второй подросток был госпитализирован с более серьёзными травмами — у него диагностированы перелом руки и черепно-мозговая травма.

Обстоятельства происшествия, подробности о водителе и его действиях после ДТП пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первое полугоде 2025 года зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности.