Двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске

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В Дзержинске произошёл наезд на двух подростков, передвигавшихся вдвоём на одном электросамокате. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликована в телеграм-канале "Автоновости Нижний Новгород".
По словам очевидцев, один из пострадавших получил рану колена, которую пришлось зашивать на месте. Второй подросток был госпитализирован с более серьёзными травмами — у него диагностированы перелом руки и черепно-мозговая травма.
Обстоятельства происшествия, подробности о водителе и его действиях после ДТП пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первое полугоде 2025 года зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности.
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