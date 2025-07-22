151 авария с электросамокатами произошла в Нижегородской области за полгода Происшествия

В Нижегородской области за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 151 дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых пострадали 158 человек, включая 24 несовершеннолетних. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В региональном УГИБДД отмечают, что сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели немного снизились. Так, в первой половине 2024 года было зарегистрировано 156 ДТП с СИМ, в которых травмы получили 165 человек, в том числе 32 ребенка.

Наиболее распространенным нарушением среди пользователей самокатов в 2025 году стало неправильное расположение на проезжей части — зафиксировано 53 подобных случая. Кроме того, в 29 эпизодах самокатчики не уступили дорогу пешеходам, в 16 — не обеспечили безопасность при начале движения, и в 13 — нарушили правила очередности проезда.

Всего за полгода в отношении водителей СИМ составлено 312 административных протоколов. Трое несовершеннолетних также были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пока не планируется вводить запрет на передвижение электросамокатов и работу кикшеринговых сервисов.