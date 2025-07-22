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Общество

Еще одного заболевшего клещевым энцефалитом выявили в Нижегородской области

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Еще одного заболевшего клещевым энцефалитом выявили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксирован ещё один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в регионе с начала сезона зарегистрировано четыре случая заболевания. Один из них связан с укусом инфицированного клеща в Варнавинском округе, остальные — с поездками за пределы области: в Ивановскую область, Алтайский край и республику Карелия.

Отмечается, что пострадавшие не обращались за медицинской помощью сразу после укуса, поэтому не получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

Кроме того, в регионе выявлено 68 случаев иксодового клещевого боррелиоза, включая троих детей.

По состоянию на 24 июля 2025 года в медицинские учреждения области по поводу присасывания клещей обратились 7328 человек, из них 2150 — дети. Это на 4% выше среднего многолетнего показателя. Обращения зафиксированы в 49 муниципалитетах и 8 районах Нижнего Новгорода.

Экстренная профилактика с использованием противоклещевого иммуноглобулина проведена 1234 пострадавшим, в том числе 1182 детям.

С начала сезона лабораторно исследовано 7666 клещей, снятых как с людей (7375), так и с объектов окружающей среды (291). В 1370 случаях выявлены возбудители заболеваний — это составляет 17,9% от общего числа исследованных клещей.

Инфицированность клещей вирусом энцефалита составляет 0,3%, боррелиями — 15,6%, анаплазмами — 1,5%, эрлихиями — 0,4%. В девяти муниципальных округах области обнаружено 25 клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита.

Прививки от энцефалита на текущий момент получили 9208 человек, включая 1335 детей.

Профилактические акарицидные обработки проведены на площади 4422 гектара, что превышает запланированный объём. В местах летнего отдыха детей обработано 539 гектаров — 99% от плана.

Ранее сообщалось, что число обращений из-за укусов клещей в Нижегородской области выросло на 9%

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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