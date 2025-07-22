Движение ограничили на улице Героя Васильева из-за аварийных работ Общество

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта по улице Героя Васильева в районе дома № 22. Об этом сообщили в ЦОДД.

Причиной стало проведение аварийных работ на инженерных сетях, которые выполняет АО "Нижегородский водоканал".

Перекрытие будет действовать до завершения ремонта, предварительно — до 27 июля.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской.