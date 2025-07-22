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Общество

Движение ограничили на улице Героя Васильева из-за аварийных работ

25 июля 2025 19:00  [97] Общество
Движение ограничили на улице Героя Васильева из-за аварийных работ

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта по улице Героя Васильева в районе дома № 22. Об этом сообщили в ЦОДД.

Причиной стало проведение аварийных работ на инженерных сетях, которые выполняет АО "Нижегородский водоканал". 

Перекрытие будет действовать до завершения ремонта, предварительно — до 27 июля. 

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что транспортные ограничения введены еще на одном участке Ошарской.

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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