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Общество

Препятствия для автомобилей могут установить на Большой Покровской

18 июля 2025 12:48  [104] Общество
Заграждения против проезда автомобилей могут установить на Большой Покровской

Фото: Кира Мишина

Власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность установки боллардов на Большой Покровской улице, чтобы ограничить несанкционированный проезд автомобилей. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, идея обсуждалась во время встречи с депутатом Законодательного собрания и бывшим главой города Юрием Лебедевым. Стороны также рассмотрели развитие городских пространств и возможные меры, которые помогут сделать общественные территории более комфортными для горожан.

В качестве примера рассматривалась улица Кожевенная, где уже устанавливаются заграждения для проезда и парковки машин. Аналогичное решение может быть реализовано и на Большой Покровке, чтобы ограничить доступ автомобилей на пешеходную улицу и тем самым повысить безопасность пешеходов.

Напомним, со 2 апреля в Нижнем Новгороде начал действовать запрет на движение и парковку СИМ сразу на нескольких участках города. 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Транспортные ограничения Юрий Шалабаев
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