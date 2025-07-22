Женщину сбили на пешеходном переходе в Дзержинске Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Дзержинске сбили женщину на пешеходном перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 25 июля на проспекте Ленинского комсомола. 64-летний водитель, управляя автомобилем Лада, при повороте налево с улицы Строительной не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Красной Горке Володарского округа водитель насмерть сбил пешехода.