Женщину сбили на пешеходном переходе в Дзержинске

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В Дзержинске сбили женщину на пешеходном перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
ДТП произошло утром 25 июля на проспекте Ленинского комсомола. 64-летний водитель, управляя автомобилем Лада, при повороте налево с улицы Строительной не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в Красной Горке Володарского округа водитель насмерть сбил пешехода.
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