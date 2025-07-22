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Спорт

Богдан Конюшков остается в нижегородском "Торпедо" еще на два года

25 июля 2025 17:30  [96] Спорт
Богдан Конюшков остается в нижегородском Торпедо еще на два года

Фото: ХК "Торпедо"

Один из ключевых защитников "Торпедо" Богдан Конюшков продолжит выступления за нижегородский клуб. Стороны договорились о продлении контракта до 30 мая 2027 года. Соглашение носит односторонний характер.

22-летний хоккеист из Пензы присоединился к "Торпедо" в 2022 году и с тех пор стал одним из лидеров команды. Дебютировав в сезоне 2022/2023, он провел 215 матчей, набрав 77 (12+65) очков по системе "гол+пас" в составе нижегородцев.

В сезоне 2024/2025 Конюшков принял участие в 67 играх, отметившись 17 очками (3+14). В таком молодом возрасте защитник уже получал капитанскую повязку и вызывался в сборную России.

Помимо выступлений за "Торпедо", Богдан внес заметный вклад в успехи других команд системы. В 2023 году он помог "Чайке" завоевать Кубок Харламова, а этой весной уверенно выступил за "Торпедо-Горький", не раз спасая команду на пути в Кубку Чемпиона России.

"Очень рад остаться в этом городе. Можно сказать, что Нижний Новгород стал уже вторым домом, поэтому с особыми чувствами остаюсь здесь", - прокомментировал продление контракта Конюшков.

Ранее сообщалось, что в результате обмена с ЦСКА к "Торпедо" присоединился нападающий Никита Рожков.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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