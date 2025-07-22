Никита Рожков стал игроком нижегородского "Торпедо" по итогам обмена с ЦСКА Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" заключил двусторонний контракт с нападающим Никитой Рожковым. Сделка стала результатом обмена с московским ЦСКА, который в ответ получил денежную компенсацию, сообщается в социальных сетях.

В КХЛ нападающий дебютировал в составе магнитогорского "Металлурга". Позднее он также выступал за череповецкую "Северсталь".

В сезоне 2021/2022 Рожков стал чемпионом Высшей хоккейной лиги в составе тюменского "Рубина".

Прошлый сезон форвард провел в московской "Звезде", где стал лучшим бомбардиром команды, набрав в регулярном чемпионате и плей-офф ВХЛ в общей сложности 57 (25+32) очков по системе "гол+пас".

Игрок отличился и в семиматчевой серии плей-офф против "Торпедо-Горький". В борьбе за выход в следующий раунд он набрал 5 баллов (3 + 2).

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, в результате прошлого обмена с ЦСКА в "Торпедо" перешел нападающий Егор Соколов, армейцы получили права на Николая Коваленко, который уже подписал с ними контракт.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" сыграет против "Торпедо-Горький".