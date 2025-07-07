Новобранцы ХК "Торпедо" определились с игровыми номерами

Фото:
Меньше двух месяцев остается до начала нового хоккейного сезона. Но первые предсезонные матчи нижегородское "Торпедо" сыграет уже в середине августа, а в последнюю летнюю неделю автозаводцы примут участие в Кубке мэра Москвы.
В связи с этим новички команды определились с игровыми номерами, под которыми они будут представлять "Торпедо" в предстоящем сезоне 2025/2026.
Так, нападающий Алексей Кручинин и защитник Антон Сизов, вернувшиеся в состав нижегородского клуба после смены главного тренера, остались под привычными номерами - "78" и "36" соответственно.
Новый вратарь "Торпедо" Денис Костин, взял номер "72".
Новые защитники получили следующие номера: Александр Щемеров - "50", Егор Никитин - "59", Сергей Бойков - "96", легионер Бобби Нарделла - "77".
Нападающие Дмитрий Шевченко и Егор Соколов взяли "95" и "13" номера. А вот Антону Косолапову достался номер "51", под которым раньше играл Николай Коваленко, права на которого "Торпедо" отдал ЦСКА в обмен на Соколова.
Предсезонные игры запланированы на 18 августа ("Локомотив"), 20 августа ("Спартак") и 2 сентября ("Автомобилист").
Новый сезон для "Торпедо" стартует 6 сентября, первым соперником станет уфимский "Салават Юлаев".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+