Новобранцы ХК "Торпедо" определились с игровыми номерами Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Меньше двух месяцев остается до начала нового хоккейного сезона. Но первые предсезонные матчи нижегородское "Торпедо" сыграет уже в середине августа, а в последнюю летнюю неделю автозаводцы примут участие в Кубке мэра Москвы.

В связи с этим новички команды определились с игровыми номерами, под которыми они будут представлять "Торпедо" в предстоящем сезоне 2025/2026.

Так, нападающий Алексей Кручинин и защитник Антон Сизов, вернувшиеся в состав нижегородского клуба после смены главного тренера, остались под привычными номерами - "78" и "36" соответственно.

Новый вратарь "Торпедо" Денис Костин, взял номер "72".

Новые защитники получили следующие номера: Александр Щемеров - "50", Егор Никитин - "59", Сергей Бойков - "96", легионер Бобби Нарделла - "77".

Нападающие Дмитрий Шевченко и Егор Соколов взяли "95" и "13" номера. А вот Антону Косолапову достался номер "51", под которым раньше играл Николай Коваленко, права на которого "Торпедо" отдал ЦСКА в обмен на Соколова.

Предсезонные игры запланированы на 18 августа ("Локомотив"), 20 августа ("Спартак") и 2 сентября ("Автомобилист").

Новый сезон для "Торпедо" стартует 6 сентября, первым соперником станет уфимский "Салават Юлаев".