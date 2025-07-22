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Общество

Десятки нарушений нашли у перевозчиков нижегородских маршрутов №32 и №38

25 июля 2025 13:40  [28] Общество
Десятки нарушений нашли у перевозчиков нижегородских маршрутов №32 и №38

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) провели проверку исполнения условий государственных контрактов на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде. Объектами контроля стали маршрут №32, обслуживаемый ООО "Мещеряков и Компания", и маршрут №38, за который отвечает ООО "Футбол".

На маршруте №32 специалисты выявили 32 нарушения, обнаруженные в пяти автобусах. Среди них — неработающие автоинформаторы, отсутствие стационарных валидаторов, поврежденные сиденья, трещины на лобовых стеклах, а также загрязнения и надписи в салоне.

Кроме того, зафиксировано отклонение от расписания одного из рейсов. Нарушения коснулись и правил посадки: два автобуса проехали остановки без высадки и посадки пассажиров.

На маршруте №38 проверка выявила 25 нарушений в десяти транспортных средствах. Среди замечаний — отсутствие валидаторов на задних площадках, поврежденная обивка сидений, трещины на лобовых стеклах и грязь в салонах.

В ЦРТС сообщили, что по итогам проверки перевозчикам будут направлены претензии с требованием уплаты штрафов за выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что нижегородские перевозчики установили почти 50 валидаторов.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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