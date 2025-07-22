Десятки нарушений нашли у перевозчиков нижегородских маршрутов №32 и №38

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) провели проверку исполнения условий государственных контрактов на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде. Объектами контроля стали маршрут №32, обслуживаемый ООО "Мещеряков и Компания", и маршрут №38, за который отвечает ООО "Футбол".
На маршруте №32 специалисты выявили 32 нарушения, обнаруженные в пяти автобусах. Среди них — неработающие автоинформаторы, отсутствие стационарных валидаторов, поврежденные сиденья, трещины на лобовых стеклах, а также загрязнения и надписи в салоне.
Кроме того, зафиксировано отклонение от расписания одного из рейсов. Нарушения коснулись и правил посадки: два автобуса проехали остановки без высадки и посадки пассажиров.
На маршруте №38 проверка выявила 25 нарушений в десяти транспортных средствах. Среди замечаний — отсутствие валидаторов на задних площадках, поврежденная обивка сидений, трещины на лобовых стеклах и грязь в салонах.
В ЦРТС сообщили, что по итогам проверки перевозчикам будут направлены претензии с требованием уплаты штрафов за выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что нижегородские перевозчики установили почти 50 валидаторов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+