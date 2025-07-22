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Общество

Нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь

26 июля 2025 09:00  [4] Общество
Нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь

Фото: сгенерировано нейросетью

Среднестатистический житель Нижнего Новгорода за свою жизнь сталкивается примерно с 2250 геомагнитными бурями. Несмотря на такую частоту, ученые пока не обнаружили значительного воздействия этих явлений на здоровье человека, сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Российские исследователи продолжают изучать, как магнитные колебания могут влиять на организм. В рамках экспериментов они фиксируют изменения в сердечном ритме, электрической активности мозга, уровне стресса и других физиологических показателях.

По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского радиофизического института ННГУ Дмитрия Котика, определенные совпадения действительно были зафиксированы. Например, лаборатория Института космических исследований выявила слабые корреляции между геомагнитной активностью и изменениями в организме. Однако, как подчеркнул ученый, эти данные не позволяют говорить о наличии серьезных медицинских рисков.

С научной точки зрения, магнитные бури не представляют опасности для большинства людей. Однако они могут создавать проблемы в технической сфере — геомагнитные токи способны перегружать оборудование, перегревать трансформаторы и выводить их из строя. Особенно уязвимы к таким сбоям энергосистемы с длинными линиями и высоким напряжением.

Ранее сообщалось, что магнитная буря может ударить по самочувствию нижегородцев 27-28 июля.

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Теги:
Астрономия Медицина и здоровье
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