Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек

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Нижегородский избирком опубликовал данные о численности избирателей на 1 июля 2025 года. Численность избирателей и участников референдума фиксируется дважды в год — на 1 января и на 1 июля.
Согласно официальным данным ГАС "Выборы", в Нижегородской области зарегистрировано 2 462 755 избирателей.
Наибольшее количество избирателей проживает в Нижнем Новгороде. Здесь зарегистрировано 1 087 795 человек.
Среди районов Нижнего Новгорода лидирует Автозаводский район — в нем проживает 227 415 избирателей. Второе место по численности занимает Сормовский район с 127 661 зарегистрированным гражданином.
На втором месте среди городов региона по числу избирателей находится Дзержинск. В этом городском округе зарегистрировано 178 088 человек.
Ранее сообщалось, что шесть партий смогут участвовать в выборах в Нижегородской области без сбора подписей.
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