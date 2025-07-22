Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский избирком опубликовал данные о численности избирателей на 1 июля 2025 года. Численность избирателей и участников референдума фиксируется дважды в год — на 1 января и на 1 июля.

Согласно официальным данным ГАС "Выборы", в Нижегородской области зарегистрировано 2 462 755 избирателей.

Наибольшее количество избирателей проживает в Нижнем Новгороде. Здесь зарегистрировано 1 087 795 человек.

Среди районов Нижнего Новгорода лидирует Автозаводский район — в нем проживает 227 415 избирателей. Второе место по численности занимает Сормовский район с 127 661 зарегистрированным гражданином.

На втором месте среди городов региона по числу избирателей находится Дзержинск. В этом городском округе зарегистрировано 178 088 человек.

Ранее сообщалось, что шесть партий смогут участвовать в выборах в Нижегородской области без сбора подписей.