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Происшествия

Механизатора ранило при накачке колеса в Нижегородской области

25 июля 2025 19:30  [73] Происшествия
Механизатора ранило при накачке колеса в Нижегородской области

В селе Большие Бакалды произошел серьезный несчастный случай на производстве. Пострадал 26-летний механизатор, сотрудник Товарищества на вере "Михеев и Компания", сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Утром 23 июля мужчина находился на территории машинного двора и накачивал компрессором колесо "Кама 310", снятое с прицепа навозоразбрасывателя. Конструкция колеса включала покрышку, диск и стопорные кольца, закрепленные металлическим стержнем.

Когда давление достигло 4 атмосфер, по показаниям манометра, стопорные кольца неожиданно вылетели и с силой ударили механизатора по голове. От удара его отбросило примерно на метр от колеса.

Мужчина получил травмы головы, шеи и нижней челюсти, но оставался в сознании. Ему сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Позже его доставили в больницу.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, у пострадавшего диагностированы множественные ушибы, открытые переломы и контузия. Травмы признаны тяжелыми. Ведется расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что оператору нижегородского производства ампутировали кисть руки из-за несчастного случая на работе.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Травма
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