"КамАЗ" устроил аварию с пятью пострадавшими на М-12 около Сергача

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На 554-м километре автотрассы М-12 "Восток" в Сергачском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, поздно вечером 24 июля водитель автомобиля "КамАЗ" при перестроении не предоставил преимущество другому участнику движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Kia Mohave.
В аварии пострадали пять пассажиров, находившихся в легковом автомобиле. Среди них — трое несовершеннолетних.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске.
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