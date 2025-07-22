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Происшествия

"КамАЗ" устроил аварию с пятью пострадавшими на М-12 около Сергача

25 июля 2025 14:47  [128] Происшествия
Камаз не уступил дорогу и спровоцировал аварию с пятью пострадавшими в Сергаче

Фото: ГАИ Нижегородской области

На 554-м километре автотрассы М-12 "Восток" в Сергачском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. 

По имеющейся информации, поздно вечером 24 июля водитель автомобиля "КамАЗ" при перестроении не предоставил преимущество другому участнику движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Kia Mohave.

В аварии пострадали пять пассажиров, находившихся в легковом автомобиле. Среди них — трое несовершеннолетних.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что двух подростков на одном самокате сбила легковушка в Дзержинске.

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Теги:
ДТП М-12 Сергачский район
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