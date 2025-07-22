Более 65 тонн гуманитарной помощи отправила Нижегородская область бойцам СВО

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Очередная крупная партия гуманитарного груза от Нижегородской области доставлена на передовые позиции специальной военной операции. Общий вес отправленной помощи превысил 65 тонн. Об этом сообщили в АНО "Дом народного единства".
По словам губернатора региона Глеба Никитина, помощь направлена в подразделения, расположенные в ДНР, ЛНР, а также в Запорожскую, Курскую и Белгородскую области. В состав груза вошла техника, о которой просили сами военнослужащие: квадрокоптеры типа "мавик", FPV-дроны, оптические прицелы, а также материалы для обустройства быта в полевых условиях.
Кроме того, в зону СВО доставили крупные транспортные средства — автомобили "ЗИЛ", УАЗ-"буханка", "Нива", три кроссовых мотоцикла и роботизированная гусеничная платформа "Молот". Представители координационного центра по поддержке военнослужащих провели встречи с нижегородцами, чтобы обсудить меры поддержки и взять поступившие обращения на контроль.
Гуманитарный конвой сопровождали представители правительства Нижегородской области, сотрудники Минобороны России и специалисты координационного центра, действующего на базе Дома народного единства. Они передали технику, стройматериалы и транспорт в части, где служат военнослужащие из Нижегородской области.
В рамках работы региональной межведомственной комиссии, созданной для поддержки участников СВО и их семей, министр внутренней региональной и муниципальной политики Павел Карасёв и его заместитель Дмитрий Грачёв провели личные встречи с бойцами. В ходе общения обсуждались вопросы выплат, предоставления земельных участков и другие меры поддержки. Часть проблем была решена на месте, остальные — взяты в работу.
Павел Карасёв подчеркнул, что прямое взаимодействие с военнослужащими в зоне СВО позволяет повысить эффективность оказываемой помощи.
Межведомственная комиссия, созданная по инициативе губернатора, оказывает поддержку как бойцам на передовой, так и их родственникам в Нижегородской области.
Военнослужащие поблагодарили земляков за внимание и постоянную помощь. С начала специальной военной операции из Нижегородской области было отправлено более 740 гуманитарных конвоев. Общий объём доставленного груза превысил 4 600 тонн, в том числе более 270 единиц техники.
Ранее сообщалось, что нижегородцы завершили работы на первых двух объектах на новой подшефной территории в ДНР.
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