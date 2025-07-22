Пьяная автоледи протаранила могилы на кладбище в Городецком округе Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 25 июля на территории кладбища в деревне Кудашиха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 08:10 в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение от директора кладбища о повреждении нескольких могил и памятников. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Прибывшие полицейские обнаружили на территории кладбища автомобиль марки "Датсун", в котором отсутствовал водитель. Позже к машине вернулась женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции составили на 34-летнюю нарушительницу административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автоледи была отстранена от управления транспортным средством, а её автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют нанесённый ущерб и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года.