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Происшествия

Пьяная автоледи протаранила могилы на кладбище в Городецком округе

25 июля 2025 18:48  [107] Происшествия
Пьяная водительница протаранила могилы на кладбище в Городецком округе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 25 июля на территории кладбища в деревне Кудашиха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Около 08:10 в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение от директора кладбища о повреждении нескольких могил и памятников. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Прибывшие полицейские обнаружили на территории кладбища автомобиль марки "Датсун", в котором отсутствовал водитель. Позже к машине вернулась женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции составили на 34-летнюю нарушительницу административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автоледи была отстранена от управления транспортным средством, а её автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют нанесённый ущерб и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года.

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Теги:
Городецкий район ДТП Пьяный водитель
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