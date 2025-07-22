Пьяная автоледи протаранила могилы на кладбище в Городецком округе

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В Городецком округе Нижегородской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 25 июля на территории кладбища в деревне Кудашиха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Около 08:10 в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение от директора кладбища о повреждении нескольких могил и памятников. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.
Прибывшие полицейские обнаружили на территории кладбища автомобиль марки "Датсун", в котором отсутствовал водитель. Позже к машине вернулась женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции составили на 34-летнюю нарушительницу административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автоледи была отстранена от управления транспортным средством, а её автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют нанесённый ущерб и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года.
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