Нижегородка отдала мошенникам 5 млн рублей и продала квартиру

69-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных аферистов. За четыре месяца она отдала им все свои сбережения, а потом ещё и продала квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина работает бухгалтером. Ей регулярно звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств, и уверяли, что она участвует в некой "секретной операции". Под этим предлогом пенсионерка сначала сняла со своих счетов 5 миллионов рублей и перевела их на продиктованные номера.
Позже её убедили продать квартиру за 4 миллиона. Один миллион она перевела через банкомат, а оставшиеся три лично передала незнакомцу, доехав до него на такси в Московскую область.
В итоге женщина потеряла больше 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, идет расследование.
Чтобы предотвратить дальнейшие сделки с недвижимостью, следователи арестовали квартиру потерпевшей.
Ранее сообщалось, что с 14 по 20 июля злоумышленники выманили у нижегородцев более 54 млн рублей.
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