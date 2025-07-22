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Происшествия

Нижегородка отдала мошенникам 5 млн рублей и продала квартиру

26 июля 2025 10:20  [35] Происшествия
Нижегородка отдала мошенникам 5 млн рублей и продала квартиру

69-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных аферистов. За четыре месяца она отдала им все свои сбережения, а потом ещё и продала квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина работает бухгалтером. Ей регулярно звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств, и уверяли, что она участвует в некой "секретной операции". Под этим предлогом пенсионерка сначала сняла со своих счетов 5 миллионов рублей и перевела их на продиктованные номера.

Позже её убедили продать квартиру за 4 миллиона. Один миллион она перевела через банкомат, а оставшиеся три лично передала незнакомцу, доехав до него на такси в Московскую область.

В итоге женщина потеряла больше 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, идет расследование.

Чтобы предотвратить дальнейшие сделки с недвижимостью, следователи арестовали квартиру потерпевшей.

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 июля злоумышленники выманили у нижегородцев более 54 млн рублей.

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Теги:
мошенники Мошенничество Пенсионеры
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