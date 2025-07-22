Мошенники запустили очередное фейковое видео с Никитиным Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

Мошенники распространяют фейковое видео с якобы губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В нижегородском правительстве предупредили, что злоумышленники создали видео, где изображен глава региона, с помощью нейросетей. "Новость" касается актуальной для нижегородцев проблемы задержки рейсов в нижегородском аэропорту.

Ранее недоброжелатели не раз создавали фейковые аккаунты в сети от имени Никитина, а также несколько похожих поддельных видео.

Кроме того, под раздачу попали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель Гордумы Евгений Чинцов, министр экологии региона Владимир Тужилин и многие другие нижегородские политики.