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Происшествия

Мошенники запустили очередное фейковое видео с Никитиным

25 июля 2025 15:00  [135] Происшествия
Мошенники запустили очередной видео-фейк с Никитиным

Фото: правительство Нижегородской области

Мошенники распространяют фейковое видео с якобы губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В нижегородском правительстве предупредили, что злоумышленники создали видео, где изображен глава региона, с помощью нейросетей. "Новость" касается актуальной для нижегородцев проблемы задержки рейсов в нижегородском аэропорту. 

Ранее недоброжелатели не раз создавали фейковые аккаунты в сети от имени Никитина, а также несколько похожих поддельных видео.

Кроме того, под раздачу попали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель Гордумы Евгений Чинцов, министр экологии региона Владимир Тужилин и многие другие нижегородские политики.

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Теги:
Глеб Никитин Мошенничество Фейк
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