Оба водителя погибли в жестком ДТП в Навашинском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Утром 26 июля на мостовом переходе через реку Ока в Навашинском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Нижегородской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля "Тойота RAV4" выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с "Нивой", за рулем которой находился 48-летний мужчина.

Оба участника аварии скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Из-за ДТП в районе Муромского моста образовалась значительная пробка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля около Сергача.