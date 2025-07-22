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Общество

Проезд по улице Авиаторской перекрыли до 30 сентября в Нижнем Новгороде

26 июля 2025 14:05  [76] Общество
Проезд по улице Авиаторской перекрыли до 30 сентября в Нижнем Новгороде

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно закрыли движение транспорта на участке улицы Авиаторской. Ограничения вступили в силу с 6:00 утра 26 июля и продлятся до 6:00 утра 30 сентября.

Проезд недоступен на отрезке между улицами Дачной и Кременчугской. Для объезда автомобилистам предлагается использовать соседние улицы.

Водителям советуют заранее ознакомиться с обновленной схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение ввели на участке улицы Тимирязева — от улицы Кулибина до площади Лядова.

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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