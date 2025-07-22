Магнитная буря накроет Нижний Новгород в воскресенье 27 июля Общество

В воскресенье, 27 июля, в Нижний Новгород придет сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Причиной станет выброс солнечного вещества, который произошел еще в среду, 23 июля.

По расчетам ученых, облако плазмы достигнет нашей планеты около 9 утра по московскому времени. Геомагнитное воздействие будет от слабого до умеренного.

Вероятность магнитной бури в воскресенье — около 60 %.

Самый заметный пик активности ожидается в середине дня. Уже к понедельнику ситуация полностью стабилизируется.

Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Ранее сообщалось, что нижегородцы сталкиваются примерно с 2250 геомагнитными бурями за всю жизнь.