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Общество

Магнитная буря накроет Нижний Новгород в воскресенье 27 июля

26 июля 2025 15:30  [78] Общество
Магнитная буря накроет Нижний Новгород в воскресенье 27 июля

В воскресенье, 27 июля, в Нижний Новгород придет сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). 

Причиной станет выброс солнечного вещества, который произошел еще в среду, 23 июля.

По расчетам ученых, облако плазмы достигнет нашей планеты около 9 утра по московскому времени. Геомагнитное воздействие будет от слабого до умеренного. 

Вероятность магнитной бури в воскресенье — около 60 %. 

Самый заметный пик активности ожидается в середине дня. Уже к понедельнику ситуация полностью стабилизируется.

Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Ранее сообщалось, что нижегородцы сталкиваются примерно с 2250 геомагнитными бурями за всю жизнь.

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Теги:
Астрономия Медицина и здоровье Прогноз
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