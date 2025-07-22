Нижегородские хирурги провели операцию на сердце с помощью жидкого азота

Нижегородские рентгенохирурги из Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России внедрили высокотехнологичный метод лечения фибрилляции предсердий с использованием экстремального холода. Об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Речь идет о баллонной криоабляции, при которой участки сердечной ткани, вызывающие сбои ритма, буквально замораживаются жидким азотом. Метод позволяет устранить патологические очаги без вскрытия грудной клетки.
Фибрилляция предсердий — тяжелое нарушение сердечного ритма, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Приступы сопровождаются одышкой, общей слабостью и учащенным сердцебиением. В некоторых случаях состояние пациента становится критическим.
Во время операции через бедренную вену в сердце вводят криобаллон. Он раздувается, временно перекрывая кровоток между легочной веной и левым предсердием. Затем в течение четырех минут баллон заполняется жидким азотом. Температура внутри достигает −47…- 67 градусов, в результате чего ткани, проводящие патологические импульсы, рубцуются и перестают нарушать сердечный ритм.
Первые улучшения пациенты начинают ощущать уже через 20 минут после завершения процедуры.
Своим опытом проведения криоабляции с коллегами из Кирова поделился рентгенохирург ПОМЦ Сергей Айвазьян.
Ранее сообщалось, что нижегородские кардиологи спасли младенца с редким пороком сердца.
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