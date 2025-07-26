Судоходство на Городецком гидроузле возобновили раньше срока

Движение судов через Городецкий гидроузел было восстановлено раньше запланированного срока. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (РосРечМорФлот).
Первое шлюзование после возобновления работы прошло вечером 26 июля — через гидроузел проследовал буксир РТ-332, принадлежащий компании "Белфлот".
На воскресенье 27 запланировано прохождение восьми круизных теплоходов.
Также в ближайшее время через гидроузел пройдут 63 грузовых судна. Их движение будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком.
Напомним, что авария на Городецком гидроузле произошла 22 июля. На участке между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.
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