Судоходство на Городецком гидроузле возобновили раньше срока Общество

Движение судов через Городецкий гидроузел было восстановлено раньше запланированного срока. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (РосРечМорФлот).

Первое шлюзование после возобновления работы прошло вечером 26 июля — через гидроузел проследовал буксир РТ-332, принадлежащий компании "Белфлот".

На воскресенье 27 запланировано прохождение восьми круизных теплоходов.

Также в ближайшее время через гидроузел пройдут 63 грузовых судна. Их движение будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, что авария на Городецком гидроузле произошла 22 июля. На участке между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.