"Ларгус" влетел в "Гранту" на Высоковском проезде: водитель в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей отечественного производства случилось в Нижнем Новгороде 27 июля.
По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла в дневное время в районе дома №35а по Высоковскому проезду.
Там водитель "Лады Ларгус", 40-летний мужчина, по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Гранту".
В результате виновника ДТП пришлось госпитализировать.
Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства этой аварии.
Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода иномарка сбила на перекрестке пожилого мужчину. А в Кстовском округе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста и легковушки.
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