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Происшествия

"Ларгус" влетел в "Гранту" на Высоковском проезде: водитель в больнице

27 июля 2025 14:56  [101] Происшествия
Ларгус влетел в Гранту на Высоковском проезде: водитель в больнице

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей отечественного производства случилось в Нижнем Новгороде 27 июля.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла в дневное время в районе дома №35а по Высоковскому проезду.

Там водитель "Лады Ларгус", 40-летний мужчина, по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Гранту".

В результате виновника ДТП пришлось госпитализировать.

Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства этой аварии.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода иномарка сбила на перекрестке пожилого мужчину. А в Кстовском округе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста и легковушки.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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