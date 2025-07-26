"Ларгус" влетел в "Гранту" на Высоковском проезде: водитель в больнице Происшествия

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей отечественного производства случилось в Нижнем Новгороде 27 июля.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла в дневное время в районе дома №35а по Высоковскому проезду.

Там водитель "Лады Ларгус", 40-летний мужчина, по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Гранту".

В результате виновника ДТП пришлось госпитализировать.

Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства этой аварии.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода иномарка сбила на перекрестке пожилого мужчину. А в Кстовском округе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста и легковушки.