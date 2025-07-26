Иномарка сбила пожилого мужчину на перекрестке в Сормове

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода.
По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла вблизи дома №4 на улице Ефремова.
За рулём автомобиля марки "Хендай Соната" находился мужчина 1985 года рождения. Он совершил наезд на 65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрёстку.
Пострадавший получил травмы и был доставлен в городскую больницу №39.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Кстовском округе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.
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