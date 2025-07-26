Нижегородские следователи изучают обстоятельства смерти пловца

Следователи Следственного комитета России по Нижегородской области инициировали доследственную проверку после трагического инцидента, произошедшего во время соревнований по плаванию в Нижнем Новгороде.
Информация о гибели мужчины во время спортивного мероприятия появилась в средствах массовой информации и привлекла внимание регионального следственного управления.
В связи с этим следователи отдела по Нижегородскому району приступили к процессуальной проверке обстоятельств случившегося.
В настоящее время специалисты выясняют, что именно стало причиной трагедии, а также изучают условия, при которых проводились соревнования.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области вторые сутки ищут пропавшего при катании на катамаране 14-летнего подростка.
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