Нижегородские следователи изучают обстоятельства смерти пловца Происшествия

Следователи Следственного комитета России по Нижегородской области инициировали доследственную проверку после трагического инцидента, произошедшего во время соревнований по плаванию в Нижнем Новгороде.

Информация о гибели мужчины во время спортивного мероприятия появилась в средствах массовой информации и привлекла внимание регионального следственного управления.

В связи с этим следователи отдела по Нижегородскому району приступили к процессуальной проверке обстоятельств случившегося.

В настоящее время специалисты выясняют, что именно стало причиной трагедии, а также изучают условия, при которых проводились соревнования.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области вторые сутки ищут пропавшего при катании на катамаране 14-летнего подростка.