Нижегородские врачи спасли 300 недоношенных детей

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За последние три года специалисты Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) выходили более 300 недоношенных малышей. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Самым "маленьким" спасенным стал новорожденный, весивший всего 450 граммов. А малыша с массой тела всего 480 граммов нижегородским медикам удалось успешно прооперировать.
В больницу поступают совсем крошечные пациенты — от нескольких часов до 28 суток от рождения. Каждый такой случай требует особого подхода и слаженной работы врачей.
"Мультидисциплинарная бригада врачей НОКДБ, а также кардиохирургов НИИ-СККБ имени Б.А. Королева не просто спасает жизненно важные функции у недоношенных, но и обеспечивают нормальное нервно-психическое развитие таких детей в будущем", - отметил Никонов.
Кроме того, по инициативе медиков, участвующих в проекте "Амбассадоры здравоохранения", в больнице запустили важную программу поддержки родителей. Она получила название "Колокольчик надежды" и помогает семьям, столкнувшимся с рождением недоношенного ребенка, получить необходимую информацию и психологическую поддержку.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла первое место в стране по уровню финансовой поддержки семей при рождении детей.
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