Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2025 09:45  [2] Нижегородские врачи спасли 300 недоношенных детей
28 июля 2025 09:25  [60] Терапевт пояснил, для чего нужны изменения в оформлении больничных
28 июля 2025 09:05  [89] Нижегородцам рассказали, как распознать и предотвратить гепатит
27 июля 2025 20:04  [231] Помощь православным верующим: отряд волонтеров "Единой России" отправился в лагерь Серафимо-Дивеевского монастыря
27 июля 2025 17:06  [317] Новое военное училище появится в Нижегородской области
27 июля 2025 16:00  [318] Ливни и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27 июля
27 июля 2025 15:30  [328] Нижегородские абитуриенты не смогли обмануть приемную комиссию с помощью ИИ
27 июля 2025 13:02  [375] Нижегородский инфекционист предупредила о риске заболеваний при купании
27 июля 2025 11:26  [410] Нижегородский аэропорт стабилизирует расписание после снятия ограничений
27 июля 2025 10:30  [422] Жара вернется в Нижний Новгород на предстоящей неделе
Общество

Нижегородские врачи спасли 300 недоношенных детей

28 июля 2025 09:45  [2] Общество
Нижегородские врачи спасли 300 недоношенных детей

Фото: Александр Воложанин

За последние три года специалисты Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) выходили более 300 недоношенных малышей. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Самым "маленьким" спасенным стал новорожденный, весивший всего 450 граммов. А малыша с массой тела всего 480 граммов нижегородским медикам удалось успешно прооперировать.

В больницу поступают совсем крошечные пациенты — от нескольких часов до 28 суток от рождения. Каждый такой случай требует особого подхода и слаженной работы врачей.

"Мультидисциплинарная бригада врачей НОКДБ, а также кардиохирургов НИИ-СККБ имени Б.А. Королева не просто спасает жизненно важные функции у недоношенных, но и обеспечивают нормальное нервно-психическое развитие таких детей в будущем", - отметил Никонов.

Кроме того, по инициативе медиков, участвующих в проекте "Амбассадоры здравоохранения", в больнице запустили важную программу поддержки родителей. Она получила название "Колокольчик надежды" и помогает семьям, столкнувшимся с рождением недоношенного ребенка, получить необходимую информацию и психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла первое место в стране по уровню финансовой поддержки семей при рождении детей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2025 20:00  [560] Младенца с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре
03 июля 2025 11:30  [584] Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов
31 мая 2025 07:00  [892] Численность детей в Нижегородской области снизилась на 7 тысяч за год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных