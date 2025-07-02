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Общество

Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов

03 июля 2025 11:30  [86] Общество
Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции объявил закупку на проведение преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) эмбрионов. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

ПГТ позволяет выявить хромосомные аномалии у эмбрионов до их переноса в матку в ходе процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Тестирование проводится в два этапа: сначала производится биопсия трофоэктодермы эмбриона, затем — генетическое секвенирование методом NGS (с глубиной чтения 500 000 ридов).

Услуга предназначена для женщин в возрасте от 18 до 49 лет, проходящих ЭКО по территориальной программе ОМС в Нижегородской области. Показаниями для тестирования служат мужской фактор бесплодия, генетические отклонения, неудачные попытки ЭКО в прошлом, случаи невынашивания беременности, а также низкое качество эмбрионов.

Услугу планируется оказать 275 пациентам. 

Максимальная стоимость контракта составляет 17,7 млн рублей. Финансирование услуги будет осуществляться за счет средств бюджетного учреждения в рамках федерального проекта "Многодетная семья" и региональной программы "Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024-2027 годы)".

Срок оказания услуг по контракту — с 1 сентября по 15 декабря 2025 года. Прием заявок на участие в закупке открыт до 7 июля, а итоги будут подведены 8 июля.

Ранее сообщалось, что нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов.

Также сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области запланировано проведение около трёх тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), причем 933 квоты на ЭКО будут финансироваться из бюджета Нижегородской области. 

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Теги:
демография Рождаемость Семья
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