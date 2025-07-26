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Общество

Пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа

28 июля 2025 10:46  [86] Общество
Пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа

Фото: Александр Воложанин

С 1 августа в Нижегородской области произойдет перерасчет страховых пенсий для граждан, которые продолжали трудиться в 2024 году. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Повышение коснется получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы. Кроме того, увеличатся выплаты по потере кормильца, если на лицевой счет умершего поступили ранее не учтенные средства.

В результате перерасчета выплаты увеличатся у 156 тысяч пенсионеров региона.

Размер прибавки зависит от уровня заработной платы: чем выше доход, тем больше пенсионных баллов начисляется. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Точная сумма зависит от года назначения пенсии.

Процедура перерасчета происходит автоматически, заявления подавать не требуется. Обновленные выплаты поступят пенсионерам в августе по обычному графику.

Также в СФР напомнили, что с января 2025 года в регионе возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Теперь страховые пенсии будут ежегодно увеличиваться с учетом уровня инфляции независимо от того, продолжают граждане трудовую деятельность или нет.

Ранее сообщалось, что на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров в стране составил 21 080 рублей в месяц.

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Теги:
Пенсия Социальный фонд
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