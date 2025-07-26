Пьяного мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши 9-этажки, спасли в Павлове Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поднялся на крышу девятиэтажного жилого дома на улице Деповской в Павлове Нижегородской области. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и аварийно-спасательного отряда. Всего в операции были задействованы две единицы техники и пять спасателей.

По информации регионального МЧС, мужчина находился на крыше вместе с другом, который также был пьян. Спасателям удалось отвлечь мужчину и задержать его. После чего его передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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