Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2025 11:59  [41] Нижегородцы не увидят трансляции из вольеров зоопарка "Лимпопо"
28 июля 2025 11:45  [34] Маршрут №171 до "Окского берега" начнет работу с 1 августа
28 июля 2025 11:35  [79] Нижегородцы приняли участие в стратсессии "Транспорт и инфраструктура" ВАРМСУ
28 июля 2025 11:16  [108] Хакеры заявили, что разрушили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота"
28 июля 2025 11:10  [137] Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века
28 июля 2025 11:01  [81] Глеб Никитин возглавил регштаб по демографической политике Нижегородской области
28 июля 2025 10:53  [87] Евгений Горбоконенко: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" уже доказали свою преданность стране"
28 июля 2025 10:51  [89] Свыше 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году
28 июля 2025 10:46  [120] Пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа
28 июля 2025 10:23  [131] Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
Общество

Нижегородцы не увидят трансляции из вольеров зоопарка "Лимпопо"

28 июля 2025 11:59  [41] Общество
Нижегородцы не увидят трансляции из вольеров зоопарка Лимпопо

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" не будет запускать прямые трансляции из вольеров с животными. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Владимир Герасичкин в беседе с ИА "Время Н".

Он отметил, что приоритетом для зоопарка остаются живые посетители, а видеоматериалы о жизни животных публикуются на официальных страницах учреждения в социальных сетях. 

По его словам, установка камер видеонаблюдения потребовала бы значительных вложений. Затраты связаны как с покупкой оборудования, так и с обеспечением стабильного интернет-соединения.

Трансляции доступны, например, в Московском зоопарке. Однако тот финансируется из бюджета города и подчиняется департаменту культуры правительства Москвы. В отличие от него, "Лимпопо" является частной организацией. 

Ранее сообщалось, что редкий трубкозуб появился на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Новости по теме
09 июня 2025 19:30  [701] Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
05 июня 2025 17:24  [665] Опубликованы фото прибывших в нижегородское "Лимпопо" пингвинов Гумбольдта
20 мая 2025 17:54  [790] Черный ягуар Азар прибыл в нижегородское "Лимпопо" для создания пары с Наоми
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных