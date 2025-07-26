Нижегородцы не увидят трансляции из вольеров зоопарка "Лимпопо" Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" не будет запускать прямые трансляции из вольеров с животными. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Владимир Герасичкин в беседе с ИА "Время Н".

Он отметил, что приоритетом для зоопарка остаются живые посетители, а видеоматериалы о жизни животных публикуются на официальных страницах учреждения в социальных сетях.

По его словам, установка камер видеонаблюдения потребовала бы значительных вложений. Затраты связаны как с покупкой оборудования, так и с обеспечением стабильного интернет-соединения.

Трансляции доступны, например, в Московском зоопарке. Однако тот финансируется из бюджета города и подчиняется департаменту культуры правительства Москвы. В отличие от него, "Лимпопо" является частной организацией.

Ранее сообщалось, что редкий трубкозуб появился на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо".