Нижегородцы не увидят трансляции из вольеров зоопарка "Лимпопо"

Фото:
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" не будет запускать прямые трансляции из вольеров с животными. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Владимир Герасичкин в беседе с ИА "Время Н".
Он отметил, что приоритетом для зоопарка остаются живые посетители, а видеоматериалы о жизни животных публикуются на официальных страницах учреждения в социальных сетях.
По его словам, установка камер видеонаблюдения потребовала бы значительных вложений. Затраты связаны как с покупкой оборудования, так и с обеспечением стабильного интернет-соединения.
Трансляции доступны, например, в Московском зоопарке. Однако тот финансируется из бюджета города и подчиняется департаменту культуры правительства Москвы. В отличие от него, "Лимпопо" является частной организацией.
Ранее сообщалось, что редкий трубкозуб появился на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+