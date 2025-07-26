Арт-объект "Беляна" открыли в честь 247-летия Ветлуги

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На набережной Ветлуги торжественно открыли арт-объект "Беляна". Открытие приурочили ко Дню города, который в этом году отмечался 26 июля, сообщили в администрации района.
Уникальное судно, использовавшееся в прошлом веке для сплава леса по рекам Нижегородской области, стало не только подарком городу на 247-летие, но и памятником местной истории.
Проект инициировал глава Ветлужского округа Сергей Лавренов. Идея создания арт-объекта возникла у него около года назад. После этого мастер производственного обучения Сергей Мельников совместно с учащимися Ветлужского лесоагротехнического техникума приступили к разработке и изготовлению уменьшенной копии судна.
Арт-объект отражает образ судна, изображенного на гербах округов Нижегородского Поветлужья, включая Ветлужский.
Напомним, что на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги, обнаруженной туристами несколько лет назад, требуется 1,5 млрд рублей.
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