Арт-объект "Беляна" открыли в честь 247-летия Ветлуги Культура и отдых

Фото: администрация Ветлужского района

На набережной Ветлуги торжественно открыли арт-объект "Беляна". Открытие приурочили ко Дню города, который в этом году отмечался 26 июля, сообщили в администрации района.

Уникальное судно, использовавшееся в прошлом веке для сплава леса по рекам Нижегородской области, стало не только подарком городу на 247-летие, но и памятником местной истории.

Проект инициировал глава Ветлужского округа Сергей Лавренов. Идея создания арт-объекта возникла у него около года назад. После этого мастер производственного обучения Сергей Мельников совместно с учащимися Ветлужского лесоагротехнического техникума приступили к разработке и изготовлению уменьшенной копии судна.

Арт-объект отражает образ судна, изображенного на гербах округов Нижегородского Поветлужья, включая Ветлужский.

Напомним, что на музеефикацию уникальной беляны с Ветлуги, обнаруженной туристами несколько лет назад, требуется 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что перпетуум мобиле, посвященный знаменитому нижегородскому изобретателю Ивану Кулибину, появится в Нижнем Новгороде.